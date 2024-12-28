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OpenAI планирует разделиться на коммерческую PBC и некоммерческую организацию
OpenAI объявила о планах преобразовать свое коммерческое подразделение в корпорацию общественного блага. Это решение направлено на привлечение большего капитала для развития инфраструктуры ИИ, сохраняя при этом благотворительные цели.

OpenAI, известная лаборатория в области искусственного интеллекта, анонсировала значительные изменения в своей организационной структуре. С приближением 2025 года компания планирует разделиться на две сущности: коммерческую корпорацию общественного блага (PBC) и некоммерческую организацию. Это решение стало ответом на необходимость привлечения инвестиций для дальнейшего развития технологий ИИ.

Согласно информации, опубликованной в блоге компании, текущая структура ограничивает возможности для привлечения капитала. На данный момент коммерческое подразделение контролируется некоммерческой организацией, что создает определенные препятствия для инвесторов, желающих вложить средства. Для решения этой проблемы OpenAI собирается преобразовать свое коммерческое подразделение в PBC. Эта форма организации позволяет принимать решения, которые могут не соответствовать исключительно интересам максимизации прибыли.

Планы OpenAI по изменению структуры вызвали широкий резонанс. Генеральный директор Сэм Альтман, который ранее стал объектом споров из-за своего внезапного увольнения и последующего возвращения, теперь ведет компанию к новому этапу. В своем сообщении OpenAI подчеркивает, что инвесторы требуют более обычного подхода к капиталу, что и стало основой для изменений.

Структура PBC предполагает, что некоммерческое подразделение будет владеть акциями новой корпорации. Это позволит OpenAI создать одну из самых обеспеченных некоммерческих организаций в истории. В рамках новой модели некоммерческая часть будет заниматься благотворительными инициативами в таких областях, как здравоохранение и образование, в то время как PBC будет управлять бизнесом и операциями.

Это решение также предоставляет возможность сотрудникам и членам OpenAI накапливать пакеты акций, что может повысить их заинтересованность в успехе компании. OpenAI уверена, что новая структура позволит более эффективно учитывать интересы всех сторон, включая инвесторов и общество.

#openai #ии #бизнес-модель #корпорация
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