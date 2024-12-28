Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone SE в нескольких странах ЕС из-за нового законодательства, требующего использования USB-C.

Apple приняла решение прекратить продажу моделей iPhone 14 и iPhone SE в ряде стран Европейского Союза. Это связано с введением нового законодательства, требующего от всех производителей электроники использовать порт USB-C вместо традиционного Lightning. Крайний срок для перехода на новый стандарт истек 28 декабря, и Apple, похоже, решила не рисковать, убрав устаревшие модели из продажи.

Согласно информации, опубликованной на сайте MacRumors, iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE третьего поколения больше не доступны в интернет-магазинах таких стран, как Германия, Франция, Италия и Испания. Важно отметить, что это решение затрагивает только страны ЕС; жители Великобритании все еще могут найти старые модели в продаже, что создает определенные различия на рынке.

Переход на USB-C, по сути, стал следствием давления со стороны ЕС, который стремится унифицировать зарядные устройства и сократить количество электронных отходов. Apple, вероятно, сохраняла бы свои устройства с портом Lightning еще несколько лет, если бы не необходимость соблюдать новые правила.

С введением новых стандартов компания также готовит к выпуску iPhone SE 4, который, как ожидается, будет оснащен USB-C и другими улучшениями. Это шаг позволит Apple оставаться конкурентоспособной на рынке, где требования к совместимости становятся все более строгими.