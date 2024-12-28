Эта сумма значительно превышает цену его предшественника, RTX 4080, который стоил 1199 долларов.

Согласно последним утечкам, рекомендованная розничная цена графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 может достигать 1587 долларов. Эта сумма значительно превышает цену его предшественника, RTX 4080, который стоил 1199 долларов. Интересно, что конечная цена для потребителей может быть еще выше — до 1739 долларов из-за так называемого «налога на премию» в первые дни после запуска. Это свидетельствует о том, что новая линейка Blackwell от NVIDIA будет не только высокопроизводительной, но и дорогой.





Важным аспектом является использование GDDR7 VRAM, которая обеспечит значительное увеличение производительности. Например, RTX 5080 будет оснащен 16 ГБ памяти, работающей на скорости 32 Гбит/с. Для сравнения, RTX 4080 использует GDDR6X на 23 Гбит/с, что дает пиковую пропускную способность 736 ГБ/с. Это улучшение технологий памяти объясняет рост цен на новое поколение графических процессоров.

Кроме того, утечки указывают на то, что модель ASUS DUAL RTX 5080 будет иметь конфигурацию с тремя вентиляторами, что позволяет отнести ее к среднему классу. Важно отметить, что такая модель, несмотря на свою цену, может не обеспечить всех желаемых характеристик для геймеров и профессионалов, которые ищут максимальную производительность.

С запуском RTX 5080, который ожидается в ближайшие недели, пользователи и аналитики с нетерпением ждут, какие еще новшества предложит NVIDIA. Учитывая, что компания внедрила новые технологии, такие как чипы памяти GDDR7, можно предположить, что дальнейшие разработки будут направлены на улучшение производительности и энергоэффективности. Однако, как показывает практика, высокие цены могут ограничить доступность новых моделей для широкой аудитории.