Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева активно работает над модернизацией ракеты-носителя «Ангара-А5М».

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева продолжает работу над модернизированной ракетой-носителем «Ангара-А5М». Этот проект включает в себя не только изготовление новых деталей, но и внедрение современных технологий, что значительно улучшает характеристики ракеты.

В рамках проекта специалисты Центра занимаются производством компонентов для первых двух лётных экземпляров «Ангара-А5М», а также создают стендовые образцы для испытаний. Модернизация необходима для улучшения энергетических показателей ракеты, что важно для вывода тяжелых космических аппаратов и модулей Российской орбитальной станции.

Ключевым моментом в усовершенствовании является установка новых двигателей РД-191М, которые обладают большей тягой. Также применяются современные технологии, такие как ротационная вытяжка и зеркальное фрезерование, что позволяет улучшить весовые характеристики конструкции. Важно отметить, что производственные мощности предприятия активно развиваются: уже освоен полный цикл изготовления панелей обечаек для баков первой ракеты.

В омском филиале Центра также ведутся работы по дооснащению контрольно-испытательной станции для проведения электрических испытаний модернизированной ракеты. В 2025 году планируется переход к сборочно-сварочному этапу, а испытания первого образца на космодроме Восточный запланированы совместно с тестированием пилотируемого корабля нового поколения.