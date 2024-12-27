На выставке CES 2025 ADATA представит самый маленький в мире мобильный твердотельный накопитель USB4 и первый накопитель с магнитным блоком питания. Эти новшества обещают расширить возможности мобильных решений для пользователей.

В начале января 2025 года на выставке потребительской электроники CES 2025 ADATA планирует продемонстрировать несколько интересных новинок. Среди них выделяется самый компактный мобильный твердотельный накопитель USB4, который должен привлечь внимание своей размерностью и производительностью. Кроме того, компания представит первый мобильный накопитель, использующий магнитный блок питания, что может значительно упростить процесс зарядки и использования устройства.

На стенде ADATA также покажут новые коммерческие продукты XPG, включая шасси DEFENDER SFF и блоки питания EDGECORE TFX. Эти решения нацелены на расширение ассортимента товаров XPG, который охватывает как киберспортивные игры, так и периферийные вычисления.

Помимо этого, ADATA продемонстрирует твердотельные накопители промышленного уровня и высокопроизводительную DRAM, которые подойдут для различных вычислительных задач. Интерес вызовет и новая серия решений для охлаждения твердотельных накопителей PCIe 5.0, которые будут совместимы с настольными компьютерами и ноутбуками.

Компания также планирует представить компактные блоки питания PYMCORE SFX с рекордной плотностью мощности. В дополнение к этому, ADATA покажет игровую линейку корпусов, охватывающую форматы от ITX до ATX. Не останутся без внимания и разгонные модули памяти AICORE DDR5 R-DIMM, а также экологически чистые игровые модули LANCER NEON RGB DDR5. В этом контексте стоит отметить, что предел частоты памяти CUDIMM RGB DDR5 был увеличен с 9600 МТ/с до 9733 МТ/с, что говорит о постоянном стремлении к улучшению характеристик.