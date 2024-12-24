Группа астрономов обнаружила черную дыру в галактике NGC 5084, которая вращается под углом к своей галактике. Это открытие стало возможным благодаря новой методике анализа рентгеновского излучения.

Ученые из НАСА сделали интересное открытие, связанное с черной дырой в галактике NGC 5084. Эта галактика, известная астрономам с XVIII века, скрывает в себе необычную черную дыру, которая вращается не так, как ожидалось.

Галактика NGC 5084, открытая немецким астрономом Уильямом Гершелем, на протяжении многих лет привлекала внимание ученых. Однако только недавно группа исследователей под руководством НАСА смогла выявить аномалии в поведении ее центральной черной дыры. Новая методика, получившая название SAUNAS, позволяет астрономам выделять низкоэнергетическое рентгеновское излучение, которое раньше было затенено другими источниками.

Применив SAUNAS к архивным данным рентгеновской обсерватории «Чандра», команда обнаружила четыре больших рентгеновских шлейфа, исходящих из центра NGC 5084. Два из этих шлейфов проходят вдоль плоскости галактики, а два других — выше и ниже. Хотя шлейфы горячего газа в крупных галактиках — явление не редкое, их количество и расположение в данной системе вызывают вопросы.

NGC 5084 в видимом свете

Для подтверждения своих наблюдений астрономы проанализировали данные, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл» и радиотелескопа ALMA. Эти дополнительные исследования выявили пылевой диск, который вращается под углом 90 градусов к остальной части галактики.

Научный сотрудник Эймса Алехандро Серрано Борлафф отметил, что сочетание двух пар рентгеновских шлейфов и необычной структуры пылевого диска дает уникальное представление о динамике этой галактики. Такие наблюдения указывают на то, что NGC 5084 могла столкнуться с другой галактикой, что привело к наклону черной дыры.

Открытие показывает, как новые методы анализа могут изменить наше понимание даже хорошо известных объектов в космосе. Это исследование подчеркивает важность применения современных технологий для изучения астрономических явлений и обещает новые открытия в будущем.