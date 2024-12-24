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Астрономы обнаружили две экзопланеты размером с Землю, вращающиеся вокруг звезды HD 101581
Международная группа астрономов обнаружила две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды HD 101581. Эти миры, по размеру сопоставимые с Землей, находятся на близких орбитах к своей звезде.

Недавнее открытие группы астрономов, возглавляемой Мишель Кунимото из Массачусетского технологического института, привлекло внимание к двум экзопланетам, находящимся в системе звезды HD 101581. Эти планеты, по размерам напоминающие Землю, расположены очень близко к своему светилу и могут дать представление о возможных условиях на других мирах.

Спутник NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), сыграл ключевую роль в этом открытии. С момента своего запуска в 2018 году он идентифицировал более 7300 кандидатов в экзопланеты, из которых 589 уже подтвердили свою планетарную природу. В случае HD 101581, команда астрономов использовала данные TESS для анализа кривой блеска звезды и выявления двух экзопланет, получивших обозначения HD 101581 b и HD 101581 c.

Первая планета, HD 101581 b, имеет радиус около 0,956 радиуса Земли и массу, не превышающую 3,6 массы Земли. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды за 4,47 дня и расположена на расстоянии всего 0,046 астрономических единиц от нее. Равновесная температура этой планеты составляет 834 К, что указывает на высокую степень нагрева.

Вторая планета, HD 101581 c, почти такого же размера, как Земля, с радиусом 0,99 радиуса Земли и максимальной массой 4,2 массы Земли. Ее орбитальный период составляет 6,21 дня, а расстояние до звезды — 0,057 а.е. Температура на этой планете оценивается в 747 К.

Интересно, что астрономы также заметили сигнал, который может указывать на существование третьей планеты в системе. Если это подтвердится, она будет иметь радиус около 0,98 радиуса Земли и орбитальный период около 7,87 дней.

Звезда HD 101581, вокруг которой вращаются эти экзопланеты, представляет собой карлик класса K. Она находится на расстоянии примерно 41,7 световых лет от Земли и имеет возраст около 7 миллиардов лет. Это открытие подчеркивает важность систем с близко расположенными планетами и их потенциальную значимость для дальнейших астрономических исследований.

#астрономия #экзопланеты #hd 101581
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