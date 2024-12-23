В России обсуждают вероятность блокировки мессенджера WhatsApp из-за его нежелания взаимодействовать с правоохранительными органами. Ситуация осложняется тем, что сервис не выполняет требования по хранению пользовательских данных.

Четыре дня тому назад Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, что накладывает на мессенджер обязательства по хранению данных пользователей и переписок в течение шести месяцев. Эти данные должны предоставляться по запросу ФСБ и других государственных органов.

С момента создания реестра в 2014 году в него попали 456 компаний, среди которых такие, как VK и Telegram. WhatsApp уже сталкивался с штрафами за отказ локализовать данные пользователей. В 2021 году ему был назначен штраф в 4 миллиона рублей, а в 2022 — 18 миллионов рублей.

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее предупреждал о риске блокировки WhatsApp, связывая это с новыми функциями мессенджера. По его мнению, расширение функционала привело к тому, что WhatsApp стал инструментом для массового распространения информации, что привлекло внимание государственных органов.

Олег Матвейчев, также зампред комитета, сообщил, что через WhatsApp действуют экстремистские группы. Он утверждает, что в ряде предотвращенных терактов злоумышленники использовали именно этот мессенджер. Матвейчев отметил, что отсутствие контакта WhatsApp с правоохранительными органами создает дополнительные риски.

Андрей Свинцов подтвердил, что вероятность блокировки мессенджера действительно велика. Он добавил, что если WhatsApp начнет выполнять российские законы, то ограничения могут быть сняты. В противном случае, мессенджеру может грозить аналогичная судьба Viber, который уже столкнулся с блокировкой. Свинцов также отметил, что Telegram продолжает набирать популярность, что сказывается на положении других мессенджеров.