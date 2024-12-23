Apple анонсировала новые функции для своих беспроводных наушников AirPods Pro. В следующем поколении устройств появятся датчики для отслеживания частоты сердечных сокращений и температуры.

Apple продолжает развивать свои устройства, и следующим шагом могут стать обновленные AirPods Pro. Ожидается, что новые наушники получат функции, которые помогут пользователям следить за состоянием здоровья.

Согласно последним слухам, в AirPods Pro появятся датчики, способные измерять частоту сердечных сокращений и температуру тела. Это нововведение делает наушники частью растущего тренда на рынке носимых устройств, где здоровье становится приоритетом. Apple уже внедрила подобные технологии в свои смарт-часы, и теперь наушники могут стать следующим шагом в этой области.

Однако это не единственное, что обсуждают эксперты. Ходят слухи о том, что компания рассматривает возможность добавления камеры в AirPods Pro. Хотя идеи о камере в наушниках не новы, сейчас Apple, похоже, серьезно подходит к этой концепции. Тем не менее, реализация этой функции, вероятно, займет больше времени.

По словам аналитиков, новое поколение AirPods Pro все еще находится на стадии разработки, но уже сейчас можно ожидать появления функций, связанных с отслеживанием здоровья. Важно отметить, что Apple активно исследует возможности интеграции искусственного интеллекта в свои продукты, что может значительно улучшить функциональность наушников в будущем.