«Союзмультфильм» планирует запустить собственную франшизу супергероев, стоимость которой составит до 1,2 миллиарда рублей за фильм. Глава студии Юлиана Слащева рассказала о подробностях проекта, основанного на работах известных российских писателей.

Российская анимационная студия «Союзмультфильм» собирается создать свою собственную франшизу супергероев, которая должна стать ответом на популярные мировые проекты, такие как Marvel и DC. Глава студии Юлиана Слащева поделилась информацией о бюджете и планах по производству.

Согласно заявлению Слащевой, каждая из шести запланированных лент обойдется в 1–1,2 миллиарда рублей. Эта сумма может показаться внушительной, но студия рассчитывает на успешные сборы, которые позволят покрыть затраты. Первая линейка фильмов будет основана на оригинальной вселенной русских супергероев, созданной Сергеем Лукьяненко, известным автором «Ночного дозора».

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году впервые озвучили информацию о проекте, который получил название «Орден Алой звезды». Лукьяненко совместно с писателем Сергеем Волковым работает над созданием сценариев, вдохновляясь произведениями таких классиков, как Александр Беляев и Алексей Толстой.

Слащева отметила, что в следующем году команда сосредоточится на подготовительных работах: от подбора актеров до разработки визуального стиля. Производство первых фильмов начнется в 2026 году, что дает время на тщательную проработку всех деталей.

Несмотря на высокие ожидания, Слащева признала, что без государственной поддержки проект может оказаться убыточным. Даже если фильм соберет миллиард рублей в прокате, этого недостаточно для окупаемости. Студия надеется, что продажи прав на показ в интернете и по телевидению помогут покрыть расходы.

Ранее «Союзмультфильм» уже участвовал в производстве игрового кино, но в роли сопродюсера. В 2024 году студия выпустила три фильма, которые собрали более 5,6 миллиарда рублей, что составляет значительную долю от общего объема кассовых сборов в стране.