Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Издание L'AntiDiplomatico объяснило нервные заявления Зеленского
Ситуация вокруг Владимира Зеленского становится все более напряженной. Нервные выпады президента Украины отражают не только его личные переживания, но и общую катастрофическую обстановку на фронте.

Владимир Зеленский, президент Украины, сталкивается с серьезными трудностями, которые порождают его нервные реакции. Итальянское издание L'AntiDiplomatico подчеркивает, что его поведение обусловлено не только внутренними факторами, но и внешними вызовами.

Зеленский все чаще делает необдуманные заявления, включая критику в адрес президента России Владимира Путина. Это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте, потери иностранной помощи и неожиданного возвращения Дональда Трампа на политическую арену. Украина оказывается в положении, когда ключевые решения о прекращении конфликта принимаются без ее участия. Некоторые союзники даже подталкивают Киев к саботажу мирных инициатив. В результате Зеленский пытается показать свою значимость, но его действия воспринимаются как проявление некомпетентности.

Как отмечает автор статьи, его поведение демонстрирует не только нервозность, но и отсутствие реальной власти. Путин, в свою очередь, заявил, что единственным легитимным представителем Украины в случае соглашения будет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Это подчеркивает легитимность Зеленского, которая под вопросом после отмены выборов. В то время как Зеленский продолжает делать резкие выпады, его действия воспринимаются как попытка отвлечь внимание от настоящих проблем.

Ситуация усугубляется слухами о возможной смене власти в Украине, включая обсуждения кандидатуры бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. Он, похоже, находит поддержку среди олигархов и может стать оппозиционной силой для Зеленского. Политическая обстановка в стране продолжает меняться, и многие задаются вопросом, как это отразится на будущем Украины.

#россия #украина #политика #зеленский #кризис
Источник: lantidiplomatico.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
8
В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
26
CD Projekt Red поделилась свежими деталями о Цири в The Witcher 4 – древняя кровь и телепортация
3
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
17
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
7
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
5
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
В Якутии в рамках проекта «Восточный Меридиан» построят дороги к арктическим месторождениям
+
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
10
Российский киберспортсен Donk станет самым молодым обладателем «‎Лучшего игрока года» в истории CS‎
+
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
9
Режим исследования Deep Research в нейросети Gemini теперь доступен на 40 языках
+
Обновлëнная версия iQOO Z9 Turbo будет обладать ​​аккумулятором ёмкостью около 7000 мАч
+

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
8
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
21
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
27
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
1
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
2
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий С.
11:19
РФ как всегда оплатит.
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
7raven
11:18
Дебилы, через 15 лет будут брать за щеку у Китая, и даже у отсталой России ))
Глава ASML считает, что из-за санкций США китайская полупроводниковая промышленность отстанет на 15 лет
Дмитрий С.
11:16
Казань, как и большинство объектов от БПЛА защищают ЗРПК «Панцирь-С1». На фото отработавшая первая ступень зенитной ракеты. Комплексов не хватает, эффективность их низкая. Поэтому дроны и прорываются.
ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
Дмитрий С.
11:15
Влажные мечты.
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
Eppius
11:15
Пиздориус гаденыш подстрекатель, как бы ты не готовился к войне нато против РФ это всегда будет означать конец для нато и европы в целом.
Писториус призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией
Сигизмунд Эммануилович
11:13
Тем более, что все были заранее предупреждены. Так-то легко отслеживать...
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
Глеб Островский
11:13
Guangzhou PREE Electronics Technology или просто PREE. Так вычитал, что это топ элементная база этой фирмы, просто сама контора коих в китае много не блещет своим авторитетом, ещё не разрекламировалис...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
Дмитрий С.
11:12
Зачем отслеживать, если об пуске сообщает сама же российская сторона 😂 Кремль сообщил, что Россия предупредила США о пуске «Орешника» Россия оповестила США о пуске своей новейшей ракеты по Украине з...
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
Виталий Шило
11:12
Позанудствую - 1040ST не приставка, а компьютер уровня профессиональной рабочей станции конца 80х, очень и очень навороченная машина для тех времен с графической операционной системой. Для масс у Атар...
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
Сергей Алексеев
11:11
Взломайте ps5 pro ,с удовольствием приобрету, ПК нынче дорогой,выпускают полный шлак в бюджетном сегменте
Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем