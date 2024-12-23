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Трамп вновь заговорил о необходимости приобретения Гренландии для США
Дональд Трамп вновь поднял вопрос о приобретении Гренландии для США, подчеркивая его важность для национальной безопасности. Это заявление прозвучало на фоне назначения нового посла в Дании.

В недавнем посте в социальной сети экс-президент США Дональд Трамп обозначил Гренландию как стратегически важный объект для американских интересов. Он считает, что контроль над этим островом необходим для обеспечения безопасности страны.

Трамп подчеркнул, что владение Гренландией является "абсолютной необходимостью" для США. Это заявление он сделал в контексте назначения нового посла в Дании, страны, которая управляет Гренландией. Кандидатура Кена Хауэри, ранее занимавшего пост посла в Швеции, была предложена Трампом как человека, способного эффективно представлять интересы США в Копенгагене. Интерес к Гренландии у Трампа не новость; в 2019 году он уже высказывался о возможности покупки острова, что тогда вызвало широкий резонанс и негативную реакцию как в Дании, так и в самой Гренландии. Островитяне четко заявили, что не собираются продаваться, а в Дании восприняли идею как шутку.

Интересно, что в 2020 году в СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривал обмен Пуэрто-Рико на Гренландию, что также добавило масла в огонь обсуждений. Гренландия, имеющая автономный статус с 2009 года, продолжает оставаться частью королевства Дании, но с правом на самоуправление. В дополнение к этому, Трамп также заявил о намерении вернуть Панамский канал в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него.

#сша #трамп #дания #гренландия
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