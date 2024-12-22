Саудовская Аравия делает шаг к автоматизации строительства в рамках проекта Неом, инвестируя в робототехнику.

Саудовская Аравия активно развивает свой проект Неом, который включает создание мегаполиса в пустыне. В рамках этих усилий страна решила использовать робототехнику для оптимизации строительных процессов, что может существенно изменить подход к возведению новых объектов.

Недавно инвестиционное подразделение Неом вложило средства в европейскую компанию GMT Robotics. Эта фирма специализируется на разработке роботизированных решений для арматурной промышленности. Ожидается, что внедрение таких технологий значительно упростит процесс производства арматуры, которая играет важную роль в строительстве.

Согласно информации от GMT Robotics, роботы смогут не только ускорить процесс строительства, но и повысить безопасность на площадках. Ульрих Дайхманн, генеральный директор компании, отметил, что автоматизация может снизить потребность в рабочей силе на 90% за счет предварительной сборки арматурных каркасов вне площадок. Это не только увеличит производительность, но и сделает рабочие условия более безопасными.