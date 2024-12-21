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Intel Core Ultra 200S демонстрируют улучшение производительности после новых оптимизаций
Процессоры Intel Core Ultra 200S показали заметный рост производительности благодаря новым обновлениям. Оптимизации коснулись управления питанием и разгоном, что улучшило работу процессоров.

Intel представила результаты оптимизаций для своих процессоров Core Ultra 200S, которые продемонстрировали значительное улучшение в производительности. На пресс-конференции в Китае компания поделилась подробностями о том, как новые обновления повлияли на работу процессоров, особенно в контексте настольных ПК.

Недавно Intel выявила пять ключевых проблем, которые мешали процессорам Arrow Lake-S показывать ожидаемые результаты. Эти проблемы касались настройки управления производительностью и энергопотреблением (PPM) и оптимизации приложений (APO). После применения обновлений Intel зафиксировала двузначные улучшения в производительности в различных тестах, что стало приятной новостью для пользователей.

Тесты в Geekbench показали, что одноядерная производительность Intel Core Ultra 9 285K увеличилась на 12,3%. Однако многоядерные результаты остались на прежнем уровне. В Cinebench R23 одноядерное тестирование также показало 5%-ный прирост, в то время как многоядерные результаты не изменились. В игровых тестах, таких как Cyberpunk 2077, наблюдалось 18%-ное увеличение среднего FPS, что подтверждает успешность оптимизаций.

Кроме того, Intel исправила проблемы с Easy Anti-Cheat, что улучшило стабильность запуска игр, таких как Apex Legends. Тем не менее, первоначальные тесты не дают полной картины, и пользователи должны дождаться дальнейших испытаний, чтобы оценить реальное влияние обновлений.

Интересно, что Intel также представила новые возможности разгона и поддержку более быстрых типов памяти. Это стало важным шагом, так как предыдущие версии ARL-S страдали от недостатка оптимизации.

#intel #производительность #оптимизация #core ultra 200s
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