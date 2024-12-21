Samsung готовит к запуску Galaxy S25 Slim, который должен стать конкурентом iPhone 17 Air. Смартфон обещает удивить своей толщиной и характеристиками.

Samsung анонсировала новый флагман — Galaxy S25 Slim, который собирается выйти в начале следующего года. Этот смартфон будет бороться с iPhone 17 Air, предлагая пользователям уникальные характеристики.

По слухам, толщина Galaxy S25 Slim составит менее 7 мм, что значительно меньше, чем у Galaxy S24 Ultra с толщиной 8,6 мм. Инсайдер Ice Universe на Weibo сообщил, что ожидаемая толщина может быть около 6,9 мм. Это делает Galaxy S25 Slim одним из самых тонких смартфонов на рынке.

Однако тонкость устройства может повлиять на его производительность. Samsung, скорее всего, оснастит новый флагман процессором Snapdragon 8 Elite. Но с уменьшением размеров возникают проблемы с перегревом. Для решения этой задачи, возможно, будет использована испарительная камера, которая поможет рассеивать тепло.

Важно помнить, что уменьшение толщины корпуса может ограничить производительность. Пользователям, заинтересованным в Galaxy S25 Slim, стоит учитывать, что устройство может не справляться с высокими нагрузками так же эффективно, как более толстые модели. В условиях растущей конкуренции с iPhone 17 Air, Samsung делает ставку на стиль и инновации, но удастся ли им создать полноценный флагман, покажет время.