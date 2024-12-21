Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Samsung готовит тонкий флагман Galaxy S25 Slim для конкуренции с iPhone 17 Air
Samsung готовит к запуску Galaxy S25 Slim, который должен стать конкурентом iPhone 17 Air. Смартфон обещает удивить своей толщиной и характеристиками.

Samsung анонсировала новый флагман — Galaxy S25 Slim, который собирается выйти в начале следующего года. Этот смартфон будет бороться с iPhone 17 Air, предлагая пользователям уникальные характеристики.

По слухам, толщина Galaxy S25 Slim составит менее 7 мм, что значительно меньше, чем у Galaxy S24 Ultra с толщиной 8,6 мм. Инсайдер Ice Universe на Weibo сообщил, что ожидаемая толщина может быть около 6,9 мм. Это делает Galaxy S25 Slim одним из самых тонких смартфонов на рынке.

Однако тонкость устройства может повлиять на его производительность. Samsung, скорее всего, оснастит новый флагман процессором Snapdragon 8 Elite. Но с уменьшением размеров возникают проблемы с перегревом. Для решения этой задачи, возможно, будет использована испарительная камера, которая поможет рассеивать тепло.

Важно помнить, что уменьшение толщины корпуса может ограничить производительность. Пользователям, заинтересованным в Galaxy S25 Slim, стоит учитывать, что устройство может не справляться с высокими нагрузками так же эффективно, как более толстые модели. В условиях растущей конкуренции с iPhone 17 Air, Samsung делает ставку на стиль и инновации, но удастся ли им создать полноценный флагман, покажет время.

#смартфоны #samsung #iphone #galaxy s25
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
1
Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
+
BlackRock допустила снятие ограничения на количество биткоина в 21 млн монет
2
Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
1
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
19
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
2
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
+
Зеленский и Путин сообщили об окончательном решении по транзиту российского газа через Украину
1
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Волково к юго-западу от Покровска
+
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
+
В США назвали самые безопасные автомобили на 2025 год: Mazda лидирует
+
Xiaomi, OPPO, Realme и другие производители начали гонку в области ëмких аккумуляторов для телефонов
2

Популярные статьи

Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
10
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
60
Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
81
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
16
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
5

Сейчас обсуждают

Hivi77
19:36
В целом - бред. Очень было интересно Евроньюс смотреть про кокляндию, во дворе дома жахнула искандерка, а рамы оконные со стëклами валяются под домоми... Этож генитально!
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Cowboy Huggies
19:29
Что быстрее будет DDR4 3200 CL20 или DDR5 6400 CL40?
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Всеволод Галкин
19:23
КОЛХОЗ КОЛХОЗНЫЙ.
Мастерская MAN-MADE собрала игровой компьютер в самоваре
Иванов Дмитрий
19:08
Хорошая Бетка от ASUS ROG F серии - заткнёт ценой многие Z ки от других производителей ))
Производители материнских плат готовятся к выпуску моделей с новыми чипсетами среднего класса
Константин Жеребцов
19:06
Пару месяцев игре и будет старый добрый сталкер, но с новой графикой. Ещё моды запилят вообще кайф можно будет получать от игры, но время надо увы. Больше половины игры прошёл, хоть и на пиратке. Но и...
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
artemuss1990
18:58
Лучше скажите в этот раз 5070 какая будет в ноутбуках, такой же мусор как и 4070 с урезанной в хлам шиной, 3070 порой лучше нее. Вводят в заблуждение, 4090 ноутбучная это считай 4060/4070 пк-шная, а ц...
Мобильная GeForce RTX 5080 получит меньше ядер CUDA, чем предполагалось
artemuss1990
18:53
Кто б сомневался если 4090 стоит как 2 4080. Куртка зажрался
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
ChAS
18:52
Есть такой советский фильм "Планета бурь" , снятый в 1961 году и показанный во многих странах, в том числе и в США. Так вот от этого фильма отталкивались потом многие американские подобные ленты. Кста...
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
owzod
18:49
"что я делаю не так?" "но я, как пошел работать 20+ лет назад" По мне так, ты просто не играешь) у тебя просто на игры времени нет.
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Александр Кияница
18:43
Да так не бывает без внешнего фактора что процент резко упал на десятки процентов. Нам в этой новости умышленно не говорят чего то. Я уже привел пример : был перебой с поставкой как вариант. Да и стра...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем