Новая архитектура Blackwell и увеличенное количество ядер CUDA делают NVIDIA RTX 5080 более мощной, чем предшественник.

NVIDIA анонсировала новую видеокарту для ноутбуков — RTX 5080. Она должна предложить пользователям заметный прирост в производительности по сравнению с RTX 4080.

RTX 5080 имеет 7680 ядер CUDA, что немного превышает 7424 ядра в RTX 4080. Хотя увеличение ядер невелико, новая архитектура Blackwell и 16 ГБ GDDR7 видеопамяти позволяют рассчитывать на 40–60% прирост производительности. Однако аналитики из Notebookcheck выражают сомнения по поводу таких прогнозов, указывая на малые изменения в производственных процессах. Также стоит отметить, что энергопотребление RTX 5080 останется прежним — 175 Вт, как у предшественника.

Ожидается, что NVIDIA подробно представит новые графические процессоры на CES 2025, где мы сможем узнать больше о RTX 5080 и других моделях.