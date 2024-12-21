Глава Минтранса Роман Старовойт сообщил о возможности внедрения беспилотных грузовых поездов. Это может существенно изменить логистику в стране.

В России обсуждают перспективы беспилотных грузовых поездов. Министр транспорта Роман Старовойт поделился своим мнением по этому вопросу.

Старовойт отметил, что такая технология вполне реалистична. Он упомянул существующие маневровые локомотивы, которые уже функционируют на железных дорогах. В августе 2023 года РЖД запустили первый электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации. Хотя машинист все еще присутствует, он может вмешаться в управление в любой момент.

В планах компании завершить испытания полностью беспилотного поезда до конца 2024 года. Глава РЖД Олег Белозеров также подтвердил, что к 2026 году планируется запуск полностью автоматизированного поезда с отечественными системами. Новый вариант "Ласточки" должен пройти сертификацию в следующем году.

Автоматика будет управлять всеми процессами, а оператор будет следить за ситуацией. Так например, маневровые локомотивы, которые работают на сортировочных станциях, выполняют однотипные операции, что упрощает задачу автоматизации.