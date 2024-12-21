Китайская компания CXMT начала массовое производство модулей памяти DDR5, что ставит под угрозу позиции южнокорейских производителей. Это событие подчеркивает стремительное развитие китайской полупроводниковой отрасли и меняющуюся геополитическую обстановку.

Китайская компания CXMT, известная как один из ведущих производителей памяти в стране начала массовое производство модулей памяти DDR5. Этот шаг обозначает серьезное продвижение в технологической гонке, где она конкурирует с южнокорейскими гигантами, такими как Samsung и SK Hynix. Информация о запуске производства поступила от корейских СМИ.

В то время как Китаю потребовалось шесть лет, чтобы сравняться с Южной Кореей по производству DDR4, CXMT перешла на DDR5 всего за четыре года с момента своего южнокорейского дебюта. Ускоренный прогресс подчеркивает быстрое развитие Китая в области полупроводниковой технологии памяти и вызывает опасения у лидеров отрасли Samsung Electronics и SK Hynix, которым, возможно, придется пересмотреть свои стратегии.

Несколько местных компаний, таких как KingBank и Gloway, уже начали использовать модули DDR5 от CXMT в своих продуктах. Эти модули имеют емкость до 32 ГБ и пользуются спросом благодаря своей доступности. Хотя CXMT еще не раскрыла полные характеристики своей технологии DDR5, известно, что уровень выхода годных чипов достигает 80-90%, что соответствует стандартам, установленным южнокорейскими производителями.

Тем не менее, CXMT сталкивается с определенными ограничениями. Санкции против Китая затрудняют доступ к современному оборудованию, такому как EUV, что может замедлить дальнейшее развитие. Несмотря на это, способность CXMT наладить массовое производство может дать ей конкурентное преимущество.

С увеличением зрелости технологии DDR5 можно ожидать, что китайские производители памяти займут более заметное место на мировом рынке. CXMT, похоже, готова воспользоваться этим моментом, что может изменить расстановку сил в индустрии памяти.