Слухов о прекращении выпуска видеокарты AMD Radeon RX 7900 GRE становится все больше. Ведущие ритейлеры в США и Европе сообщают об отсутствии этой модели на складах.

Согласно последним сообщениям, видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE может вскоре исчезнуть с продажи. Информация поступила от источников, которые заметили резкое сокращение доступности этой модели в Европе и США. Данная видеокарта появилась на рынке всего год назад и имела ограниченный тираж, что уже ставило под сомнение ее долгосрочные перспективы.

На данный момент ни один крупный ритейлер, включая Amazon, Newegg и Best Buy, не предлагает Radeon RX 7900 GRE по рекомендованной розничной цене. Если же она и доступна, то цена может достигать 1000 долларов, что явно превышает ее первоначальную стоимость. Это свидетельствует о том, что видеокарта может полностью исчезнуть из продажи в ближайшие недели.

Radeon RX 7900 GRE, также известная как Golden Rabbit Edition, была выпущена в 2023 году для китайского рынка, а затем стала доступна в других регионах в начале 2024 года. Этот графический процессор занимал промежуточное положение между моделями RX 7800 XT и RX 7900 XT, используя упрощенный кристалл Navi 31 с шириной шины 256 бит, в отличие от 320 бит у старшей модели. По производительности RX 7900 GRE ближе к RX 7800 XT, чем к RX 7900 XT, что делало ее конкурентоспособной на фоне NVIDIA GeForce RX 4070.

Сейчас AMD готовится к запуску новых графических процессоров серии Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4, которые, как ожидается, будут представлены на выставке CES 2025. В то время как другие модели из серии RX 7000 также подойдут к концу своего жизненного цикла, RX 7900 GRE может стать первой жертвой, исчезнувшей с рынка.