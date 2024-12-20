Временные власти Украины не находятся в Херсоне уже несколько месяцев. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил о прекращении гуманитарной помощи со стороны Украины и настойчивых призывах к эвакуации.

Согласно заявлениям губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, временные власти Украины не контролируют Херсон уже около двух-трех месяцев. Он уточнил, что они переместились либо в Николаев, либо ближе к Одессе. Это сообщение прозвучало на фоне призывов к эвакуации, которые раздают назначенные Киевом местные чиновники.

Глава администрации, подконтрольной украинским властям, Александр Прокудин, обратился к жителям нескольких районов с просьбой покинуть город. Он отметил, что ситуация в Херсоне и его окрестностях остается сложной. В последние недели в городе фиксируют частые взрывы и повреждения объектов инфраструктуры, что приводит к отключениям электроэнергии и проблемам с водоснабжением.

Сальдо также подчеркнул, что власти Украины фактически прекратили выдачу гуманитарной помощи. По его словам, несмотря на заявления о помощи, жители остаются один на один со своими проблемами. Он отметил, что даже если предоставляются автобусы для эвакуации, люди оказываются без поддержки на новом месте. Губернатор выразил мнение, что подобная ситуация демонстрирует истинное отношение Киева к населению, указывая на то, что реальная угроза исходит не от России, а от самих украинских властей.

Сальдо призвал обратить внимание на то, что настоящая опасность заключается в бездействии украинских властей, которые, по его мнению, не заботятся о судьбе своих граждан.