Группа астрономов из Англии впервые выявила магнитные поля в ядре сливающихся галактик. Это открытие может существенно изменить подход к изучению процессов звездообразования.

Недавние наблюдения английских астрономов под руководством доктора Дэвида Клементса предоставили новые данные о звездообразовании в сливающихся галактиках. В системе Arp220, где два больших газовых диска сталкиваются, исследователи зафиксировали наличие магнитных полей. Это открытие стало первым прямым подтверждением их существования в таких условиях и может объяснить, почему некоторые галактики формируют звезды с высокой скоростью.

Аналогия с приготовлением пищи помогает лучше понять это явление. Как груз на крышке скороварки помогает удерживать давление внутри, так и магнитные поля могут удерживать газ и пыль в нужном состоянии для звездообразования. Когда галактики сталкиваются, температура в их ядрах может возрасти, что приводит к рассеиванию газа. Однако магнитные поля способны предотвратить это, создавая условия, способствующие образованию новых звезд.

Слияния галактик часто приводят к вспышкам звездообразования, что делает их уникальными по сравнению с обычными галактиками. В таких системах звезды образуются гораздо быстрее, и ученые теперь пытаются выяснить, какую роль играют магнитные поля в этом процессе. Доктор Клементс отметил, что это открытие лишь начало, и для дальнейшего понимания необходимы более детализированные модели, которые помогут исследовать влияние магнитных полей на звездообразование в других галактиках.

Это открытие может значительно изменить взгляды астрономов на эволюцию галактик и процессы, происходящие в них.