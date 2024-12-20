Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, намекнул на скорый выпуск новой модели ИИ o3.

Сегодня Сэм Альтман опубликовал загадочный твит, который привлек внимание к предстоящему запуску новой модели ИИ под названием o3. Он использовал фразу «хо-хо-хо», что может указывать на праздничный анонс, и добавил «о-о-о», подчеркивая название модели. Это намек на то, что OpenAI намерена представить новое поколение, которое будет более эффективно обрабатывать запросы пользователей.

Разработчики OpenAI уже выпустили модель o1 и соответствующие API, но теперь фокус смещается на o3. Эта модель, по слухам, пропустит стадию o2, чтобы избежать путаницы с товарным знаком британского оператора связи O2. Ожидается, что o3 предложит улучшенные возможности вывода, включая более глубокое понимание контекста и улучшенную обработку вопросов.

Интересно, что за последние дни OpenAI обновила функции, связанные с выводом и взаимодействием с пользователями. Эти изменения могут подготовить почву для более сложного и интуитивного взаимодействия с моделью o3, что, безусловно, привлечет внимание разработчиков и исследователей в области искусственного интеллекта.