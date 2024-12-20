Samsung планирует увеличить объем оперативной памяти до 12 ГБ для всех моделей Galaxy S25, что станет заметным улучшением по сравнению с предыдущими флагманами. Это изменение связано с внедрением функций генеративного искусственного интеллекта, требующих больших ресурсов.

Слухи о новых моделях Samsung Galaxy S25 уже вызывают интерес у поклонников бренда. В отличие от Galaxy S24, который предлагал лишь 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии, ожидается, что все модели серии S25 будут оснащены 12 ГБ ОЗУ. Это изменение может стать важным шагом для Samsung, которая в последние годы не уделяла должного внимания спецификациям своих флагманских устройств.

В этом году компания выпустила Galaxy S24 с 8 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации, что вызывало критику со стороны пользователей и экспертов. Учитывая растущую конкуренцию на рынке, Samsung, похоже, решила извлечь уроки из своего опыта и предложить более привлекательные характеристики. Абишек Ядав, известный информатор, сообщил на платформе X, что все три модели Galaxy S25 будут поставляться с 12 ГБ ОЗУ, что должно улучшить производительность и опыт использования.

Увеличение объема оперативной памяти связано с тем, что Samsung планирует внедрить больше функций, основанных на генеративном искусственном интеллекте. В этом году компания уже представила «Galaxy AI», который использует облачные технологии для работы с ИИ. Однако для локального запуска более сложных функций требуется больше оперативной памяти. В этом контексте 12 ГБ ОЗУ может оказаться недостаточным, особенно если учесть, что конкуренты, такие как OnePlus, предлагают модели с 24 ГБ ОЗУ.

Важно отметить, что, согласно информации от информатора Ice Universe, базовая версия Galaxy S25 Ultra также будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, но могут быть доступны конфигурации с 16 ГБ для тех, кто готов заплатить больше. Это создает возможность для пользователей, желающих получить максимальную производительность от своего устройства.

С увеличением объема оперативной памяти Samsung не только улучшает повседневный опыт пользователя, но и подготавливает свои устройства к внедрению более сложных функций ИИ. В условиях, когда производители смартфонов должны учитывать растущие требования к ресурсам, 20 ГБ ОЗУ может стать новым стандартом для флагманских моделей в будущем. Это требование может быть связано с тем, что функции искусственного интеллекта становятся все более распространенными и сложными, требуя от устройств значительных вычислительных мощностей.

В то время как Samsung стремится улучшить свои флагманы, остается вопрос, насколько это изменение повлияет на конечную стоимость устройств. Повышение объема оперативной памяти может привести к увеличению цен на Galaxy S25, что может оттолкнуть часть потребителей. Тем не менее, многие пользователи готовы заплатить больше за улучшенные характеристики и функции, которые делают их устройства более функциональными.

В целом, Samsung делает шаги к тому, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке, обеспечивая своих пользователей современными технологиями и высоким уровнем производительности. Ожидаемая дата выхода Galaxy S25 в начале следующего года даст возможность оценить, насколько успешными окажутся эти изменения в реальных условиях.