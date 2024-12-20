Вместе с ним представят и модель OnePlus 13R с аккумулятором на 6000 мАч.

OnePlus готовится к международному запуску своего нового флагмана, модели OnePlus 13, который уже доступен в Китае с октября. Ожидаемая дата выхода — 7 января. Вместе с ним представят и более доступную версию, OnePlus 13R. Характерной особенностью этой модели станет аккумулятор большой емкости — 6000 мАч, что должно обеспечить длительное время работы без подзарядки.

Хотя компания не раскрыла все технические характеристики OnePlus 13R, информация уже просочилась благодаря Amazon.in. Известно, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 SoC, что обеспечит ему высокую производительность. Это отличает его от стандартной модели OnePlus 13, которая оснащена более мощным чипом Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, на промо-странице Amazon.in упоминаются функции искусственного интеллекта, которые будут доступны в OnePlus 13R. Пока подробности про OnePlus 13R остаются ограниченными, ожидается, что в ближайшие недели производитель раскроет больше информации.