NVIDIA обратилась к Super Micro Computer с просьбой расследовать незаконные закупки своих чипов в Китае. Этот инцидент привлек внимание Министерства торговли США, что может повлиять на отношения между компаниями.

В последние месяцы ситуация вокруг компании NVIDIA и ее партнеров, таких как Super Micro Computer, стала предметом обсуждения в зарубежных СМИ и среди специалистов в области технологий. Основная проблема заключается в том, что графические процессоры NVIDIA H100, находящиеся под строгим экспортным контролем со стороны США, оказались доступны на китайском рынке. Это вызывает серьезные опасения у американских властей и самой компании.

Министерство торговли США официально обратилось к NVIDIA с просьбой провести расследование, чтобы выяснить, каким образом ее чипы попали в Китай. Эта просьба стала следствием информации о том, что некоторые пользователи в Китае могли подделать серийные номера серверов, чтобы обойти действующие ограничения. В результате, NVIDIA инициировала выборочные проверки у своих дистрибьюторов, включая Super Micro Computer и Dell.

Интересно, что еще в апреле на платформе Baidu появились сообщения о наличии крупных партий чипов NVIDIA H100, которые якобы должны были прибыть в Гонконг. В некоторых объявлениях даже упоминались технические паспорта с логотипом Super Micro Computer, что добавляет дополнительный контекст к ситуации. Эти обстоятельства подчеркивают, насколько сложной может быть цепочка поставок высокотехнологичной продукции, особенно в условиях строгих ограничений.

Отношения между NVIDIA и Super Micro Computer также кажутся напряженными. В ноябре Digi Times сообщала, что NVIDIA начала перенаправлять свои заказы к другим поставщикам. Это может свидетельствовать о том, что компания испытывает недовольство по поводу текущих поставок и, возможно, о рисках, связанных с Super Micro.

Генеральный директор Super Micro Computer, Чарльз Лян, в ходе отчета о доходах за первый квартал 2025 года выразил обеспокоенность по поводу задержек в поставках чипов от NVIDIA. Он отметил, что компания ежедневно запрашивает информацию о состоянии этих поставок, что говорит о серьезной зависимости от продукции NVIDIA.

В этом контексте стоит упомянуть и о недавних обвинениях, выдвинутых против Super Micro Computer исследовательской компанией Hindenburg Research. Эти обвинения касаются различных злоупотреблений внутри компании и привели к задержке подачи финансовых отчетов. Nasdaq, в свою очередь, приняла решение о восстановлении соответствия Super Micro требованиям листинга, что добавляет еще один слой сложности в текущую ситуацию.

Сложившаяся ситуация показывает, как важны прозрачность и соблюдение правил в цепочках поставок высоких технологий. Подобные инциденты могут не только повлиять на репутацию компаний, но и вызвать серьезные последствия на уровне государственного регулирования. Министерство торговли США, вероятно, будет продолжать внимательно следить за развитием событий.

В итоге, расследование может привести к изменениям в подходах к контролю за экспортом и поставками высокотехнологичной продукции, что затронет не только NVIDIA и Super Micro, но и целую отрасль в целом.