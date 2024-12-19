Алиса Вайдель, кандидат на пост канцлера от партии «Альтернатива для Германии», предложила провести голосование о выходе Германии из ЕС. Она критикует бюрократию блока и называет ее действия разрушительными для немецкой экономики.

Алиса Вайдель, кандидат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на пост канцлера, выступила с резкой критикой Европейского союза. В интервью она заявила, что бюрократия ЕС наносит ущерб автомобильной промышленности Германии, а также предложила преобразовать блок в зону свободной торговли. По ее мнению, «социалистическая политика» ЕС разрушает рыночные механизмы в Европе.

Вайдель указала на запрет ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году как на пример неэффективного управления. Она считает, что такие решения «обманывают» немецкий автопром и создают дополнительные проблемы для экономики. В преддверии внеочередных выборов, назначенных на 23 февраля, партия AfD активно продвигает идею о выходе Германии из ЕС и еврозоны, что могло бы вызвать серьезные изменения в политическом ландшафте страны.

Обращение к избирателям с лозунгом «Germany First» находит отклик у многих, обеспокоенных текущей экономической ситуацией. AfD занимает второе место в опросах, уступая только консервативной партии во главе с христианскими демократами. Вайдель также отвергла ярлык «крайне правой» партии, назвав ее «либертарианской» и «консервативной».

Она призвала к реформам в рамках ЕС, которые позволили бы странам накладывать вето на решения Европейской комиссии и выходить из блока. Вайдель также высказала поддержку восстановлению отношений с Россией и прекращению военной помощи Украине. По ее мнению, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может повлиять на окончание конфликта, который, по ее словам, затягивается из-за бездействия европейских стран.