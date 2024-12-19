Иранский истребитель-невидимка Qaher-313 начал летные испытания в беспилотном варианте, что стало важным этапом его разработки.

Иранская аэрокосмическая промышленность объявила о начале летных испытаний беспилотного варианта истребителя Qaher-313. Это заявление прозвучало на Международном авиасалоне в Кише. О самом проекте впервые Тегеран сообщил еще в 2013 году. С тех пор истребитель подвергся множеству критических оценок со стороны натовских экспертов, которые ставили под сомнение его реальные возможности.

Qaher-313 позиционируется как истребитель-невидимка, способный уклоняться от радаров и выполнять тактические операции на малых высотах. Иранские власти рассматривают его как символ технологической независимости, что важно для страны, стремящейся укрепить свои военные возможности.

Конструкция Qaher-313 напоминает современные истребители, такие как F-22 и F-35, с острыми углами, которые, по утверждениям разработчиков, должны снижать радиолокационную заметность. Однако западные эксперты указывают на значительные конструктивные ограничения. Например, аэродинамика самолета вызывает опасения. Острые углы могут уменьшать видимость для радаров, но одновременно создают высокое аэродинамическое сопротивление, что негативно сказывается на маневренности.

Отсутствие вертикальных стабилизаторов, стандартных для большинства современных истребителей, также ставит под сомнение управляемость Qaher-313. Эти элементы обеспечивают стабильность при высоких скоростях и больших углах атаки. Без них самолет может стать трудноуправляемым, особенно в условиях динамичного воздушного боя.

Крылья Qaher-313 выглядят маленькими и могут не обеспечивать необходимую подъемную силу во время быстрых маневров. Это ограничение может стать критическим при выполнении тактических операций, особенно в ситуациях, когда требуется уклонение от угроз.

Несмотря на все эти недостатки, высказанные различными экспертами, Иран продолжает продвигать проект как важный элемент своей оборонной стратегии. Для НАТО самой серьезной проблемой Qaher-313 является отсутствие подробной информации о ключевых технических компонентах. На сегодняшний день не было опубликовано никаких конкретных подробностей относительно двигателей самолета, авионики и материалов, используемых в его конструкции.