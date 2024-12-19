Рынок дорожно-строительной техники в России продолжает сокращаться, что связано с падением спроса и ростом конкуренции со стороны китайских производителей. Прогнозы указывают на возможное снижение объема продаж на 7–10% в следующем году.

Российский рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) сталкивается с серьезными трудностями. По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи техники в стране упали на 5,5% в период с января по октябрь, что соответствует 61,1 миллиарда рублей. Производство также снизилось на 11%, составив 63,8 миллиарда рублей. В то же время импорт уменьшился на 7,9%, что привело к увеличению запасов техники на складах.

Наиболее заметное сокращение наблюдается в сегменте экскаваторов, где отгрузки упали на 44,9%. Поставки кранов и автогрейдеров также снизились — на 29,9% и 25,6% соответственно. В то же время наблюдается рост поставок бульдозеров и погрузчиков, что свидетельствует о различиях в спросе на разные виды техники.

Эксперты связывают падение спроса с несколькими факторами. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting указывает на замедление строительных проектов и рост стоимости заемных средств. Высокая ключевая ставка вынуждает компании откладывать инвестиции, что, в свою очередь, негативно сказывается на спросе на ДСТ.

Несмотря на общий спад, объем строительных работ в стране вырос на 2,5% за первые девять месяцев 2024 года. Однако темпы роста замедляются, что также влияет на рынок. В «Росспецмаше» отмечают, что правила финансирования государственных проектов задерживают выплаты за выполненные работы, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Конкуренция с китайскими производителями усиливается. В сегментах экскаваторов и погрузчиков доля иностранных машин превышает 90%. Китайские бренды, такие как XCMG и LiuGong, занимают лидирующие позиции на российском рынке. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих экономических условий рынок ДСТ может сократиться на 7–10% в 2024 году.