Эти обновления могут быть представлены на WWDC в следующем году.

В последние недели инженеры Apple сосредоточились на создании новых операционных систем, которые, вероятно, будут представлены на WWDC в следующем году. После выхода iOS 18.2, которая принесла значительные обновления для Siri, включая поддержку ChatGPT, компания выпустила первую бета-версию iOS 18.3 для разработчиков. Теперь же появилась информация о том, что Apple начала работу над visionOS 3 для гарнитуры Vision Pro.

Недавние находки в примерах проектов указывают на наличие ссылок на visionOS 3, что подтверждает активность компании в разработке обновлений. Известный аналитик Марк Гурман отметил, что медленный процесс обновлений iOS 18 может замедлить создание iOS 19. Чтобы не отставать от графика, Apple необходимо ускорить внедрение функций Apple Intelligence для своих устройств.

Сейчас инженеры компании работают над текущими проектами, что может привести к задержкам в реализации ключевых функций iOS 19. Если такая тенденция сохранится, основные возможности нового обновления могут быть отложены. Тем не менее, работа над visionOS 3 демонстрирует, что Apple не теряет времени и продолжает развивать свои технологии.

Ожидается, что обновления, такие как iOS 19, macOS 16 и watchOS 12, будут анонсированы на WWDC в 2025 году. Apple Intelligence, хотя и не оказала значительного влияния на пользовательский опыт, остается важной частью стратегии компании. Интересно, какие новшества Apple предложит в будущем и как они повлияют на взаимодействие пользователей с устройствами.