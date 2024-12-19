Искусственный интеллект активно используется для обработки обращений граждан к президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что это позволяет быстро выявлять проблемы по регионам и темам.

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал важным инструментом в работе с обращениями граждан в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно прокомментировал, как ИИ помогает в анализе запросов, поступающих на прямую линию с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, использование ИИ позволяет быстро классифицировать обращения по различным критериям, таким как тематика и география. Это дает возможность властям лучше понимать, где в стране возникают проблемы и где ситуация более благополучная. Например, если в одном регионе жители жалуются на нехватку ресурсов, а в другом — на вопросы, связанные с социальной защитой, это становится очевидным благодаря анализу данных.

Пресс-секретарь также отметил, что среди наиболее актуальных тем для граждан остаются вопросы, связанные со специальной военной операцией. Людей интересует не только ход событий, но и поддержка, оказываемая военнослужащим и их семьям, а также помощь инвалидам. Песков подчеркнул, что эти обращения требуют серьезного анализа, который будет проводиться властями.

Кроме того, он добавил, что такая работа с обращениями позволяет наладить более эффективное взаимодействие между региональными и федеральными органами власти. Это, в свою очередь, может привести к более оперативному решению проблем, с которыми сталкиваются россияне.