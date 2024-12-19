Два директора Epic Games, назначенные Tencent, покинули свои посты после замечаний Министерства юстиции США. Это решение связано с возможным нарушением антимонопольного законодательства.

Министерство юстиции США высказало свое беспокойство по поводу членства двух директоров Epic Games в советах директоров как Epic, так и Tencent. Это вызвало необходимость их отставки, поскольку такая ситуация может нарушать Закон Клейтона, который запрещает одновременно занимать должности в компаниях-конкурентах.

Tencent, владеющая миноритарным пакетом акций Epic, также управляет Riot Games, что создает конфликт интересов. В ответ на эту ситуацию Tencent решила изменить свои акционерные соглашения, отказываясь от права назначать директоров в Epic в будущем.

Хотя имена директоров не раскрыты, Epic Games подтвердила, что они ушли добровольно в начале года. Компания намерена назначить новых независимых членов совета директоров, чтобы устранить любые сомнения в соблюдении законодательства. Tencent пока не комментировала ситуацию, оставляя открытыми вопросы о будущем сотрудничестве с Epic.