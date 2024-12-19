Стартап TuSimple, известный своими беспилотными грузовиками, объявил о смене названия на CreateAI и переходе к разработке игр. Этот шаг стал результатом двухлетних неудач и проблем из-за его связей с Китаем.

Стартап TuSimple, который когда-то привлекал внимание своими разработками в области автономного вождения, теперь меняет свою стратегию. В четверг компания объявила о переименовании в CreateAI и о намерении переключиться на технологии, связанные с играми и анимацией.

Генеральный директор Чэн Лу объяснил, что переход к игровым технологиям стал логичным шагом для компании. TuSimple, основанная в 2015 году, привлекла значительные инвестиции от таких гигантов, как Nvidia и Volkswagen. Однако в последние два года стартап столкнулся с серьезными трудностями. В 2022 году американские регуляторы начали проверку его связей с Китаем, что вызвало внутренние разногласия.

В начале 2023 года TuSimple объявила о делистинге с Nasdaq, что стало неожиданным шагом после успешного первичного размещения акций в 2021 году. Компания также оказалась в центре юридических споров, связанных с ограничениями на финансовые переводы в Китай и внутренними конфликтами акционеров.

Теперь, под новым именем CreateAI, компания планирует сосредоточиться на производстве видеоигр и аниме, используя модель искусственного интеллекта Ruyi для создания контента. По оценкам, мировой рынок игр в 2023 году составляет около $200 миллиардов, что делает этот переход потенциально прибыльным.

Сейчас в компании работают 270 сотрудников, включая команды в США, Китае и Японии. Несмотря на противоречия и вызовы, CreateAI надеется занять свою нишу на растущем игровом рынке.