Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон представил суду обоснование покупки стартапа Nuvia, утверждая, что это позволит компании сэкономить до $1,4 миллиарда в год. Дело касается прав на технологии, которые могут повлиять на будущее Qualcomm на рынке чипов.

На недавнем судебном заседании в Делавэре (США) генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон рассказал о стратегических причинах приобретения стартапа Nuvia. Сделка, заключенная в 2021 году за $1,4 миллиарда, направлена на сокращение затрат на роялти для Arm, с которой у Qualcomm возникли напряженные отношения.

Амон сообщил присяжным, что Qualcomm рассчитывает сэкономить до $1,4 миллиарда в год благодаря переходу на технологии, разработанные Nuvia. Эта сумма стала ключевым аргументом для оправдания дорогостоящей сделки. Qualcomm приобрела Nuvia в контексте ухудшающихся отношений с Arm, которая долгое время была основным поставщиком технологий для чипов компании.

В начале 2010-х Qualcomm решила прекратить разработку собственных вычислительных ядер и начала закупать готовые решения у Arm. Однако к концу десятилетия стало ясно, что такая стратегия не позволяет конкурировать с Apple. Амон заметил, что Qualcomm отстает на рынке смартфонов и стремится занять позицию на рынке ПК, где конкуренция с Intel становится все более актуальной.

Ситуация изменилась, когда команда бывших инженеров Apple основала Nuvia. Амон пытался убедить стартап разрабатывать вычислительные ядра для Qualcomm, но, не добившись успеха, решил, что покупка компании — лучший выход. Однако у Nuvia не было готового продукта, и она фокусировалась на рынке серверов, что вызывало сомнения в целесообразности сделки.

Для обоснования затрат на Nuvia Амон представил совету директоров прогнозы о потенциальной экономии. Он отметил, что Qualcomm сможет перейти от использования технологий Arm к разработкам Nuvia, что даст возможность сократить выплаты. Ожидания по экономии основаны на расчете, что Qualcomm выйдет на новый рынок чипов для ПК, который потребует значительных затрат на лицензии Arm.

Амон подчеркнул, что текущие выплаты Qualcomm Arm составляют около $300 миллионов в год, и эта цифра может возрасти с расширением компании на новые рынки. Он уверен, что Qualcomm сможет использовать технологии Nuvia, так как обе компании имеют лицензии на создание совместимых вычислительных ядер. Тем не менее, судебное разбирательство может повлиять на реализацию этих планов.