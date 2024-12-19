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Выдача автокредитов в РФ выросла на 70% за год — что будет с ценами на авто в 2025 году
С начала 2024 года банки выдали на 70% больше автокредитов, чем за аналогичный период 2023 года. Однако эксперты предсказывают замедление роста и возможное падение рынка в 2025 году.

В последние месяцы в России наблюдается определенный рост выдачи автокредитов. По официальным данным, начиная с января текущего года банки выдали 1,3 миллиона автозаймов на сумму 1,85 триллиона рублей, что на 69% больше, чем за такой же период года минувшего. Этот сегмент остается единственным, который демонстрирует рост, несмотря на высокие ставки и значительные переплаты по кредитам. По данным Объединенного кредитного бюро, средняя полная стоимость кредита (ПСК) на авто в ноябре составила 23,8%. Это означает, что за пять лет покупатель авто может переплатить за него практически в два раза больше.

Одной из причин увеличения спроса на автокредиты стало опасение покупателей перед возможным повышением ключевой ставки и удорожанием утильсбора. В первой половине года россияне активно брали кредиты, чтобы не упустить возможность купить автомобиль по более выгодной цене. В это время на рынке появилось больше новых автомобилей благодаря росту внутреннего производства и поставкам из Китая.

Вместе с тем, за последние два месяца наблюдается замедление темпов выдачи автозаймов. Например, объем оформления таких кредитов в сентябре составлял 226 миллиардов рублей, а в ноябре упал до 83 миллиардов. Банки, такие как ВТБ и ОТП, отмечают двукратный рост выдачи автокредитов по сравнению с 2023 годом, но также сообщают о охлаждении спроса. Экономист Андрей Бархота считает, что автокредитование может оказаться единственным крупным розничным сегментом, который покажет рост по итогам года.

Спрос на новые автомобили остается высоким, особенно на китайские марки, такие как Omoda, Chery и Geely. Более половины всех автокредитов россияне берут именно на новые машины. В то же время, эксперты предупреждают о возможных последствиях для рынка в 2025 году. Увеличение утильсбора, который с 1 октября вырос на 70-85%, может привести к дальнейшему удорожанию автомобилей. Этот сбор платят импортеры за каждое произведенное или ввезенное в страну авто, а собранные средства направляются отечественным производителям в виде субсидий.

С будущего года утильсбор будет ежегодно индексироваться на 10-20%, что также повлияет на цены. Эксперты полагают, что это может снизить доступность импортных автомобилей, охватив две трети рынка. При этом отечественные производители не готовы наращивать объемы предложения до уровня, необходимого для удовлетворения потребностей покупателей.

Динамика роста автокредитования также может привести к росту цен на автомобили. Центральный банк России уже ввел надбавки к риск-весу по автокредитам для заемщиков, которые направляют на выплаты более 50% своих доходов. Это приводит к необходимости направлять больше резервов на такие кредиты, что делает их менее выгодными. В результате база потенциальных заемщиков сокращается, а выдачи замедляются.

Во втором полугодии регулятор также ограничил предельную ПСК по ссудам на машины. С 15 ноября предельные значения составляют 28,6% для автомобилей с пробегом менее 1000 км и 32,5% для более старых моделей. Это ограничение может усложнить ситуацию для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

По прогнозам, в 2025 году рынок автокредитования может столкнуться со стагфляцией. Это означает, что в условиях высоких цен на автомобили и низкого спроса, рынок может начать сокращаться. В случае, если ключевая ставка вырастет до 23% в декабре, выдача автокредитов станет менее рентабельной. В этом случае сегмент может упасть более чем на 30%.

Фактически, несмотря на текущий рост автокредитования, рынок сталкивается с серьезными вызовами. Высокие ставки, увеличение утильсбора и ограничение по ПСК могут существенно повлиять на доступность кредитов и цены на автомобили. Эксперты предполагают, что восстановление объемов выдачи может начаться только ближе к 2026 году, когда ситуация на рынке станет более стабильной.

#россия #экономика #прогнозы #рынок автомобилей #автокредиты
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