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GAC представила летающее такси GOVY AirJet - производство модели начнется в 2025 году
18 декабря GAC представила новый бренд летающих автомобилей под названием Gov, который включает в себя модель Govy AirJet. Это воздушное такси ориентировано на использование в городских условиях и начнет свою эксплуатацию в 2025 году.

Компания GAC презентовала свой новый бренд Gov, который будет заниматься разработкой электрических самолетов вертикального взлета и посадки (VTOL). Первый продукт под этим брендом — Govy Air Jet, который станет вторым летающим автомобилем компании после GOVE. По информации от представителей GAC, сертификация летной годности и запуск производства модели начнется в 2025 году.

Планируется, что к 2027 году GAC запустит демонстрационную эксплуатацию летающих автомобилей в нескольких городах Гуандун-Гонконг-Макао. Govy Air Jet предназначен для поездок на расстояния до 200 км, в то время как для коротких маршрутов до 20 км будет использоваться многороторный Govy AirCar.

Дизайн Govy Air Jet выполнен в стиле halo, с использованием белого, черного и фиолетового цветов. Более 90% конструкции составляют композитные материалы из углеродного волокна. Модель оснащена интеллектуальной системой распознавания и навигации, что позволяет ей обходить препятствия. Высота корпуса составляет 2,3 метра, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Govy Air Jet имеет 8-осевую силовую установку и канальный вентилятор мощностью 100 кВт. Запас хода составляет 200 км, а время зарядки — всего 30 минут. В будущем GAC планирует оснастить самолет твердотельными аккумуляторами, что увеличит дальность полета до 400 км. Внутри салона предусмотрена компоновка "1+1+X", позволяющая разместить от трех до четырех пассажиров, а также длинный навигационный экран и адаптивный центр комфорта с подлокотниками и беспроводной зарядкой.

#gac #воздушное такси #летающие автомобили #вертикальный взлет #govy air jet
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