Маршрутизаторы компании TP-Link под угрозой: США рассматривают запрет на их продажу. Эта мера может затронуть миллионы американских домохозяйств и изменить рынок интернет-устройств.

Ситуация вокруг маршрутизаторов компании TP-Link становится все более напряженной. Американские власти начали расследование, чтобы выяснить, представляет ли эта китайская компания угрозу для национальной безопасности. TP-Link, занимающая около 65% рынка маршрутизаторов в США, оказалась в центре внимания после сообщений о якобы прошедших кибератаках, связанных с ее устройствами.

Недавние исследования показали, что маршрутизаторы TP-Link используются не только в домах, но и в таких учреждениях, как Министерство обороны и NASA. Это вызывало в Вашингтоне дополнительные опасения, учитывая недавние инциденты, связанные с хакерской группой Salt Typhoon, которая похитила большие объемы данных у американских операторов связи. В результате этого инцидента пострадали высокопоставленные личности, включая членов семьи бывшего президента.

По информации издания WSJ, министерство юстиции США рассматривает возможность запрета на продажу маршрутизаторов TP-Link, что может произойти уже в следующем году. При этом расследуется, использовала ли компания недобросовестные методы для получения рыночного преимущества, такие как продажа продукции по заниженным ценам. Если запрет вступит в силу, это станет значительным событием для рынка Северной Америки, который уже изменился за последние годы, когда TP-Link увеличила свою долю с 20% до 65%.

В случае реализации запрета эксперты предсказывают серьезные последствия для всей отрасли, что может привести к значительным изменениям в доступности и выборе маршрутизаторов для потребителей в США.