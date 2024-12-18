Компания Colorful представила новые модули памяти iGame DDR5, которые обещают отличные характеристики для платформ AMD. Высокая скорость и низкие задержки делают эти модули привлекательными для геймеров и профессионалов.

Colorful выпустила новую серию модулей памяти DDR5, ориентированную на платформы AMD. Эти модули, названные iGame, предлагают впечатляющую скорость до 10 000 МТ/с. Основная особенность — низкая задержка, что особенно важно для пользователей, стремящихся к максимальной производительности в играх и приложениях.

Модули доступны в различных конфигурациях, начиная с 6000 МТ/с. При стандартной задержке CL28 они могут легко достигать 6400 МТ/с благодаря поддержке AMD EXPO. Это позволяет пользователям получить прирост производительности без значительных усилий. Например, многие геймеры сталкиваются с трудностями при попытке выйти за пределы 6000 МТ/с на платформах AM5, но iGame DDR5 нацелена на 8000 МТ/с с задержкой CAS 40.

Интересно, что Colorful предлагает модификации объемом 24 ГБ, которые могут достигать таких высоких частот. Модули на 16 ГБ также доступны и могут разгоняться до 6800 МТ/с с CL32. Использование чипов A-Die от SK Hynix и термопрокладок для улучшения теплопроводности способствует стабильной работе при высоких нагрузках.

В то время как рекорды скорости обычно устанавливаются на материнских платах Z890, новые модули от Colorful могут изменить эту тенденцию. Их цена на китайском рынке составляет около 118 долларов, что делает предложение весьма конкурентоспособным. Глобальный запуск пока не анонсирован, но интерес к новинке уже проявляется.