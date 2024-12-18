Недавнее исследование Omdia показывает, что тензорные процессоры (TPU) от Google начинают отбирать долю у NVIDIA на рынке ИИ-чипов. Ожидается, что выручка от TPU составит до 9 миллиардов долларов в этом году.

Компания Omdia опубликовала результаты исследования, в котором говорится о растущем интересе к тензорным процессорам (TPU) от Google. Эти чипы, по прогнозам, могут принести Broadcom выручку от 6 до 9 миллиардов долларов в 2024 году. Это явное свидетельство того, что специализированные чипы начинают вытеснять традиционные графические процессоры NVIDIA, которые долгое время доминировали в сфере искусственного интеллекта.

Ситуация на рынке меняется. Поставщики облачных услуг все чаще выбирают ASIC вместо GPU из-за их более низкой стоимости и большей эффективности для выполнения специфических задач. Например, компания Broadcom разрабатывает чипы для таких клиентов, как Google, Meta* и ByteDance. Это создает конкурентное давление на NVIDIA, которая, несмотря на свои успехи, сталкивается с новыми вызовами.

По данным Morgan Stanley, рынок специализированных ИИ-микросхем вырастет с 120 миллиардов долларов в 2024 году до 300 миллиардов долларов к 2027 году. Это говорит о том, что спрос на специализированные решения будет расти быстрее, чем на графические процессоры. Даже если поставки TPU достигнут нижней границы прогноза в 6 миллиардов долларов, это все равно станет значительным ударом для NVIDIA.

Тем не менее, NVIDIA не собирается сдаваться. В 2024 году Microsoft приобрела 485 000 единиц графических процессоров Hopper, а Meta добавила к своему арсеналу еще 224 000 таких чипов. Компания активно работает над новыми графическими процессорами Blackwell, которые должны укрепить ее позиции на рынке.

С учетом всех этих факторов, будущее рынка ИИ-чипов выглядит многообещающим, но также и конкурентным. Google с его TPU может стать серьезным игроком, способным изменить баланс сил в этой области.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией