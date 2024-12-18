Министерство обороны России продемонстрировало карту, на которой отмечены регионы, подверженные ударам украинской армии. Это касается территорий, которые могут быть атакованы западными ракетами, включая ATACMS и Storm Shadow.

На недавнем брифинге, организованном Министерством обороны России, начальник Генштаба Валерий Герасимов представил карту, на которой обозначены регионы, в которые могут быть нанесены удары украинскими вооруженными силами. Эта информация касается использования дальнобойных ракет, предоставленных Западом.

Согласно представленной информации, в зону досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG попадают не менее 15 регионов России. Эти ракеты имеют дальность до 300 км и способны поразить территории, включая Крым, Орловскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край и Волгоградскую область.

Кроме того, на карте указаны области, куда могут быть направлены ракеты AASM-250 HAMMER, которые имеют радиус действия 60 км. К ним относятся Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Также упоминается беспилотник Tekever AR3, который способен достигать расстояний до 1 тыс. км. Он может угрожать регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Герасимов отметил, что украинская армия получает помощь от более 30 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Общая финансовая поддержка оценивается в $350 млрд, из которых $170 млрд составляют военные расходы. Более 165 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение по стандартам НАТО, что подчеркивает уровень подготовки украинской армии.