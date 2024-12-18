В северных водах Новой Зеландии зафиксировали японского рака-богомола, известного как «разрушитель пальцев». Чиновники начали расследование, чтобы выяснить, как этот агрессивный вид попал в регион.

Этот вид, который получил прозвище «разрушитель пальцев» (the thumb splitter) из-за своей агрессивности, был пойман исследователями, отлавливавшими инвазивных азиатских крабов-веслоносцев в гавани Тауранга. Обнаружение рака стало неожиданностью для специалистов, так как это первый случай его появления в районе залива Пленти.

Хотя исследователям удалось поймать и официально идентифицировать только одну особь, официальные лица заявили, что получили множество сообщений от общественности о дополнительных наблюдениях и используют эту информацию, чтобы определить, насколько широко распространен этот вид в гавани. Это вызывает опасения, так как японские раки-богомолы могут существенно повлиять на экосистему, выкапывая норы и конкурируя с местными видами за ресурсы.

Эксперты уже работают над планом реагирования. Японский рак-богомол, впервые замеченный в Новой Зеландии в 2010 году, может быть легко перепутан с местными видами из-за схожих размеров и окраски. Однако у него есть характерные бордовые линии и яркий хвостовой веер, что отличает его от местных обитателей.