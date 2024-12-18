Италия открывает завод, который укрепит ее позиции в аэрокосмической отрасли Европы. Новый проект позволит стране производить истребители 5-го и 6-го поколения, включая Eurofighter Typhoon.

Италия сделала значительный шаг на пути к укреплению своих позиций в аэрокосмической промышленности, заключив сделку на создание нового завода по производству истребителей. Этот завод, расположенный в Пьемонте, станет важным элементом в производственной цепочке, позволяя стране производить как истребители 5-го, так и 6-го поколения.

Согласно последним отчетам, Италия планирует увеличить выпуск истребителей Eurofighter Typhoon до 90–100 самолетов в год. Это позволит стране обойти Великобританию в производстве этих самолетов. Итальянские инженеры уже накопили опыт в рамках программы F-35, что дало им возможность работать с передовыми технологиями и сложными системами. Этот опыт сыграл ключевую роль в подготовке к производству истребителей нового поколения.

Программа GCAP (Глобальная программа боевых самолетов) объединяет усилия Италии, Великобритании и Японии в создании современного многоцелевого истребителя, который должен заменить устаревшие самолеты трех стран. Новый завод в Пьемонте будет не только производить самолеты, но и способствовать развитию оборонной промышленности Италии, что повысит ее стратегическое значение в Европе и НАТО.

Италия уже активно участвует в поставках вооружения, и создание нового завода только укрепит ее военный потенциал. Ожидается, что истребитель GCAP будет оснащен современными технологиями, включая системы малозаметности и мощные датчики, что сделает его конкурентоспособным на международной арене. Он сможет эффективно взаимодействовать с другими платформами, такими как беспилотники, что обеспечит полную интеграцию в современные сетевые боевые системы.

Новый проект также подразумевает использование адаптивных технологий, которые позволят истребителю выполнять задачи с минимальным контролем со стороны пилота. Это увеличит его эффективность в сложных условиях и позволит оперативно реагировать на изменения обстановки.

Соглашение о создании совместного предприятия, которое включает BAE Systems, Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd и Leonardo, было окончательно оформлено 13 декабря. Ожидается, что новое предприятие начнет свою работу в середине 2025 года, а первый истребитель должен быть готов к середине 2030-х годов.