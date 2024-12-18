Илон Маск отверг обвинения в использовании Starlink в Манипуре, где происходят столкновения. Он подтвердил отключение спутникового интернета над Индией на фоне расследования.

Илон Маск, основатель SpaceX, прокомментировал недавние обвинения в использовании спутниковых технологий Starlink в конфликтном штате Манипур, Индия. В ответ на сообщения о том, что его устройства могли попасть в руки террористов, Маск заявил, что Starlink отключен над этой территорией.

Ситуация с обвинениями произошла после того, как индийские силы безопасности провели рейд в районе Кейрао-Кхуноу, изъяв несколько интернет-устройств и оружия. В ходе операции были обнаружены предметы с логотипом Starlink, что вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи обвинили компанию в том, что ее технологии используются для террористической деятельности.

Однако Маск быстро отреагировал, заявив, что это ложь. Полиция продолжает расследование, пытаясь выяснить, каким образом оборудование оказалось в охваченном конфликтом регионе, где группировки могут пытаться использовать беспилотники.