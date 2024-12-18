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Япония инвестирует в водородные технологии Honda и Toyota
Японское правительство выделяет более 10 миллиардов иен на поддержку Honda и Toyota в разработке водородных топливных элементов. Это решение направлено на увеличение производственных мощностей, особенно для грузовых автомобилей.

Япония решила поддержать компании Honda и Toyota, выделив им значительные субсидии для развития технологий водородных топливных элементов. Министерство экономики, торговли и промышленности предоставит Honda 14,7 миллиарда иен, а Toyota — 11,2 миллиарда иен. Эти инвестиции помогут увеличить производственные мощности, особенно в сегменте грузовых автомобилей.

Субсидии составляют одну треть от затрат на оборудование, связанное с декарбонизацией. Honda планирует расширить использование своих технологий в коммерческих автомобилях и центрах обработки данных, с целью продажи 2000 систем к середине 2020-х годов. Хотим напомнить, что сегодня появилась информация о возможном слиянии Honda и Nissan, о чем подробнее вы можете узнать здесь.

Toyota нацелена на реализацию 100 000 систем к 2030 году, акцентируя внимание на европейских и китайских рынках, где спрос на водородные технологии растет. Обновленная стратегия водородной энергетики Японии подчеркивает необходимость ускоренной коммерциализации этих технологий, чтобы японские компании смогли занять лидирующие позиции на глобальной арене.

#япония #субсидии #toyota #honda #водород
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