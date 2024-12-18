Wolfe Research выразила сомнения по поводу способности AMD достичь прогнозируемых объемов продаж в сфере ИИ в 2025 году. Это создает риск для акций компании перед предстоящей январской отчетностью.

Wolfe Research опубликовала отчет, где ставит под сомнение способность AMD соответствовать ожиданиям Уолл-стрит в области искусственного интеллекта. Исследовательская компания указала на недостаточную прозрачность в отчетах о продажах, связанных с ИИ. Прогнозы о 10 миллиардах долларов продаж к 2025 году выглядят неоправданными, особенно если учесть, что более реалистичная цифра может составить около 7 миллиардов долларов.

Недостаток ясности в данных о продажах может привести к разочарованию инвесторов. Если AMD в январе подтвердит более низкий прогноз, это может вызвать негативную реакцию на рынке. Wolfe Research также отмечает, что компания, вероятно, не предоставит четких рекомендаций по продажам в сфере ИИ, что усугубляет ситуацию.

На более детальном уровне, Wolfe Research ожидает, что в первом квартале 2025 года консенсусные оценки Уолл-стрит могут снизиться, что связано с медленным восстановлением рынка ПК после сильного четвертого квартала 2024 года. Прогноз доходов AMD на первый квартал составляет 7,04 миллиарда долларов, что ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, дочерняя компания AMD, Xilinx, вероятно, увидит улучшение только во второй половине 2025 года. Wolfe Research решила не устанавливать конкретную целевую цену акций AMD, так как компания сталкивается с множеством вызовов.

Ситуация усугубляется ростом конкуренции со стороны процессоров на базе Arm, которые заняли 7% рынка серверных процессоров в третьем квартале 2024 года. Несмотря на это, некоторые аналитики, такие как Розенблатт, остаются оптимистичными и считают, что AMD сможет занять значительную долю на рынке GPU в 2025 году, даже без явного преимущества над NVIDIA.