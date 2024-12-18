TSMC опровергает слухи о связях с Intel по созданию заводов в США, назвав их недоразумением. Тайваньская компания уточнила, что их встречи касаются только вопросов проектирования.

TSMC, крупнейший производитель полупроводников в мире, недавно опровергла информацию о своей помощи Intel в создании заводов в США. В интервью председатель TSMC в США Рик Кэссиди упомянул о регулярных встречах с представителями Intel, что вызвало слухи о более глубоком сотрудничестве. Однако позже компания заявила, что эти обсуждения касаются исключительно проектирования производства, а не активной помощи в строительстве новых заводов.

Ситуация вокруг TSMC и Intel становится все более напряженной. В 2021 году бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер высказал мнение о необходимости сбалансированной цепочки поставок, что, по его словам, связано с геополитической ситуацией на Тайване. Это заявление, вероятно, усугубило отношения между двумя компаниями, так как Intel потеряла значительные скидки на производство 3-нм чипов у TSMC.

В условиях растущей конкуренции на рынке полупроводников обе компании стремятся укрепить свои позиции. TSMC активно развивает свои мощности в США, в частности, в Аризоне, где строительство идет полным ходом. Несмотря на то что Intel получила большую часть финансирования по Закону о CHIPS, ее усилия не оправдали ожиданий, что создает дополнительные трудности.

Учитывая текущие обстоятельства, TSMC, похоже, предпочитает дистанцироваться от Intel, чтобы избежать ненужных недоразумений. Эта стратегия может помочь компании сохранить свою конкурентоспособность на фоне растущей напряженности в полупроводниковой отрасли.