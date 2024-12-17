На выставке CES 2025 NVIDIA планирует представить новые графические процессоры с функциями, ориентированными на искусственный интеллект. Анонс от Inno3D намекает на значительные улучшения в производительности и качестве изображения.

Выставка CES 2025 обещает стать значимым событием в мире графических процессоров. NVIDIA, один из ведущих игроков на этом рынке, готовит множество нововведений, которые могут изменить подход к игровому процессу и созданию контента.

Ожидается, что на предстоящей выставке CES 2025 NVIDIA представит свои новые графические процессоры серии RTX 50 «Blackwell». Эти устройства, как предполагается, будут оснащены функциями, связанными с искусственным интеллектом, что может значительно повысить производительность в играх и при работе с графикой. Информация о новинках поступила от компании Inno3D, которая намекнула на возможность внедрения технологий, таких как «нейронный рендеринг» и улучшенный DLSS.

Технология DLSS, известная своим умением повышать качество изображения и частоту кадров, получит новые усовершенствования. Улучшенная трассировка лучей обеспечит более реалистичное освещение и тени. Кроме того, ожидается, что графические процессоры будут способны обрабатывать задачи, связанные с ИИ, что позволит лучше интегрировать эти технологии в игровые процессы.

Интересно, что Inno3D планирует представить новую линейку видеокарт, включая модели iCHILL Frostbite и iCHILL X3. Это первый раз, когда мы видим такие подробности о планах NVIDIA, что подчеркивает важность выставки для компании. Упоминания о технологиях на основе ИИ указывают на явный акцент на эту область, что может привести к значительным изменениям в том, как пользователи взаимодействуют с графикой и играми.

С учетом растущего интереса к ИИ в индустрии, CES 2025 станет не только платформой для демонстрации новых продуктов, но и возможностью для обсуждения будущего технологий, которые будут определять игровой процесс.