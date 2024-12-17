Эксперты прогнозируют снижение продаж смартфонов в России в 2024 году. Причины связаны с высокими показателями 2023 года и ростом ключевой ставки, что заставляет потребителей откладывать покупки.

В России ожидают падение продаж смартфонов по итогам 2024 года. Ряд экспертов считает, что это явление связано с высокими показателями предыдущего года и текущими экономическими условиями.

По данным аналитиков, продажи смартфонов могут упасть с 32,5 миллиона штук в 2023 году до 29 миллионов в 2024 году, что составляет снижение на 10,8%. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркивает, что даже в оптимистичном сценарии в 2025 году рынок составит 28-29 миллионов устройств. Бизнес-аналитик Артур Махлаюк также прогнозирует снижение на 1,5-2%, указывая на то, что за 11 месяцев текущего года было продано 27 миллионов смартфонов, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году. При этом общий объем рынка увеличился на 9,4% и составил 651 миллиард рублей.

Сентябрь показал падение продаж на 15% в количественном выражении и около 10% в денежном. В октябре и ноябре темпы снижения сохранились: 20% в натуральном выражении и 10% в денежном. В третьем квартале продажи упали на 9% в штуках и на 2,2% в денежном выражении, что также подтверждается данными о ноябрьском снижении на 11% в штуках и на 9,5% в деньгах.

Несмотря на общие тенденции, компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо» заявляют, что их продажи остались на уровне 27,1 миллиона устройств. В то же время Ozon и Wildberries отмечают рост интернет-продаж: 25% и 40% соответственно.

Эксперты объясняют падение продаж несколькими факторами. Во-первых, высокий спрос в 2023 году, когда многие обновили свои устройства, создал эффект «пиковых» продаж. По словам Сергея Вильянова, весной 2020 года наблюдался резкий рост продаж из-за перехода на удаленную работу, и сейчас рынок возвращается к более стабильным показателям. Также высокая ключевая ставка и ставки по кредитам вынуждают потребителей откладывать покупки. В результате наблюдается рост спроса на ремонт устройств, таких как замена аккумуляторов и экранов.

Артур Махлаюк считает, что рынок стабилизируется, и даже небольшое падение на 1,5-2% будет нормальным. Муртазин добавляет, что средний срок службы смартфонов увеличился и теперь составляет до четырех с половиной лет, что также влияет на спрос.