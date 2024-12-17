Строительство нового подхода к Крымскому мосту завершится в этом году, но проезд по нему станет платным. Альтернативные маршруты окажутся длиннее на 30 и 100 километров.

Новый подход к Крымскому мосту, который строят со стороны Краснодара, близится к завершению. Однако вскоре автомобилисты столкнутся с новыми условиями — проезд по этой дороге станет платным, что вызвало определенные дискуссии среди водителей.

На днях председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении платного проезда по новой дороге, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Участок дороги, протяженность которого составит 118,5 километра, будет действовать на платной основе до конца 2124 года. Это значит, что водителям придется раскошелиться, чтобы проехать по новому маршруту.

Дорога начнется за станицей Марьянская, где трасса А-289 разделяется, и завершится у хутора Белый, соединяясь с альтернативными бесплатными путями. Правительство также предложило два альтернативных маршрута для тех, кто не хочет платить за проезд. Первый из них будет начинаться также у станицы Марьянской, но пройдет через несколько населенных пунктов, что увеличит его длину до 150 километров. Этот маршрут включает старые дороги с более низким скоростным режимом, что может существенно замедлить движение.

Вторая альтернатива, которая почти в два раза длиннее новой дороги, составит 218 километров. Этот путь пройдет через Краснодар, аэропорт Анапы и Витязевский лиман. Как и в первом случае, водителям придется столкнуться с низкоскоростными дорогами, что добавит дополнительные часы в поездку.

На данный момент неясно, кто будет оператором платной дороги А-289. Однако, вероятно, это будет ООО «Автодор — Платные дороги», так как данная компания управляет другими платными участками дорог в регионе. Важно отметить, что новое решение по платному проезду вызвало различные реакции среди автомобилистов, которые теперь должны выбирать между платным и более длительным бесплатным маршрутом.