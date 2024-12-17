На выставке CES 2025 Intel анонсирует 22 модели мобильных процессоров, включая новинки на базе микроархитектуры "Arrow Lake". Эти чипы обещают улучшить производительность ноутбуков в различных сегментах.

Intel готовится представить на выставке CES 2025 новую линейку мобильных процессоров, среди которых будет не менее 22 моделей. Эти процессоры охватывают различные сегменты, от обычных ноутбуков до игровых устройств. Особое внимание уделено микроархитектуре "Arrow Lake", которая станет основой для многих новинок.

Серия Core Ultra 200H включает процессоры, предназначенные для обычных ноутбуков с мощностью от 28 до 45 Вт. Эти чипы основаны на модифицированном кристалле "Arrow Lake-H". Важно отметить, что они обеспечивают баланс между производительностью и энергопотреблением, что особенно актуально для пользователей, которым нужна высокая производительность без излишнего нагрева устройства.

Для игровых ноутбуков и портативных рабочих станций Intel предлагает серию Core Ultra 200HX. Эти процессоры имеют мощность от 55 до 65 Вт и поддерживают разгон. Они построены на более крупной плитке "Arrow Lake HX", которая включает 8P+16E ядер, что позволяет значительно увеличить вычислительную мощность. Модели этой серии, такие как Core Ultra 9 285HX и Core Ultra 7 265HX, ориентированы на пользователей, которым нужны высокие характеристики для игр и работы с ресурсоемкими приложениями.

Однако не все новинки основаны на "Arrow Lake". Серия Core Ultra 200U использует более старую архитектуру "Meteor Lake Refresh" и предназначена для ультрапортативных устройств с мощностью от 7 до 28 Вт. Это решение позволяет Intel предложить более доступные и экономичные варианты для пользователей, которые не нуждаются в максимальной производительности.

Интересно, что Intel решила сохранить U-сегмент на базе "Meteor Lake Refresh", чтобы не подрывать продажи более продвинутой серии "Lunar Lake", выпущенной в 2024 году. Эта модель включает новейшие технологии, такие как NPU Copilot+ и графику Xe2 "Battlemage". Intel хочет, чтобы премиальные устройства оставались на "Lunar Lake", в то время как более доступные модели могут использовать предыдущие архитектуры.

Кроме того, Intel также представит серию Core non-Ultra U/H, которая не включает NPU и использует более старые технологии. Это решение позволит компании использовать оставшиеся запасы "Raptor Lake" в массовом сегменте ноутбуков. Линейка включает семь моделей, что дает возможность пользователям выбрать подходящий процессор в зависимости от их потребностей.



