Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор между тремя компаниями, участвующими в дорожных работах на сумму почти 15 миллиардов рублей. Это событие касается контрактов, связанных с нацпроектом «Безопасные качественные дороги».

Федеральная антимонопольная служба России выявила сговор между тремя строительными компаниями: ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ». Эти фирмы подозреваются в антиконкурентных действиях, связанных с торгами на сумму 14,9 миллиарда рублей, которые касаются строительства и ремонта дорог в Краснодарском и Ставропольском краях.

В ходе расследования ФАС установила, что компании согласовали свои действия, чтобы манипулировать ценами в 28 различных тендерах. Это означало, что они могли контролировать стоимость работ, что нарушает антимонопольное законодательство.

Ранее в этом году ФАС уже сообщала о подозрении в сговоре между двумя из этих компаний на сумму 637 миллионов рублей. В случае подтверждения вины, компании могут столкнуться с серьезными финансовыми санкциями, которые могут достигать половины от начальной цены контракта. Данная ситуация подчеркивает необходимость строгого контроля за соблюдением конкурентных норм в сфере государственных закупок и важность прозрачности в дорожном строительстве.